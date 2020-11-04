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Степанов допустил введение карантина "выходного дня" в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения не исключают введение в Украине карантина "выходного дня". Это нужно, чтобы разорвать цепь передачи болезни.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире "Сниданка с 1+1".

Он предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать на "вынос".

"Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня" - когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", - заявил он.

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По словам министра, комендантского часа в Украине не будет, ведь для этого в стране нужно ввести чрезвычайное положение. На вопрос, рекомендует Минздрав это, Степанов подчеркнул: "Мы не рекомендуем".

Вчера источники РБК-Украина сообщили, что в Украине могут ввести карантин "выходного дня".

В эфире одного из украинских телеканалов главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине еще обсуждается.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 9524 новых случаев коронавируса.

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