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Стефанчук розповів, коли представлять результати аудиту держави

Автор: Юлія Струк

Перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук заявив, що на цьому тижні будуть представлені результати аудиту держави. Він назвав це "чеком за вечірку в 30 років".

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Про це заступник голови Верховної ради розповів у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"На цьому тижні будуть представлені результати аудиту держави. Фактично ми матимемо можливість побачити "чек за вечірку в 30 років незалежності України" і подивитися, на якому стані економічного розвитку знаходимося ми зараз", - сказав він.

Стефанчук також підкреслив, що найближчим часом буде представлена ​​стратегія економічного розвитку до 2030 року.

Раніше радник президента України Олег Устенко заявив, що аудит держави має на увазі аудит всієї держвласності - від надр до великих держкомпаній. Він передбачає перевірку всього, що працює неефективно або не на користь держави.

Як писало РБК-Україна, під час виступу в ВР президент Володимир Зеленський анонсував презентацію аудиту держави протягом найближчих двох тижнів. Аудитом займався Кабінет міністрів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд вже підготував основну частину аудиту держави.

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Новини України аудитРуслан Стефанчук