Стефанчук розповів, коли представлять результати аудиту держави

Перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук заявив, що на цьому тижні будуть представлені результати аудиту держави. Він назвав це "чеком за вечірку в 30 років".
Про це заступник голови Верховної ради розповів у ході засідання погоджувальної ради парламенту.
"На цьому тижні будуть представлені результати аудиту держави. Фактично ми матимемо можливість побачити "чек за вечірку в 30 років незалежності України" і подивитися, на якому стані економічного розвитку знаходимося ми зараз", - сказав він.
Стефанчук також підкреслив, що найближчим часом буде представлена стратегія економічного розвитку до 2030 року.
Раніше радник президента України Олег Устенко заявив, що аудит держави має на увазі аудит всієї держвласності - від надр до великих держкомпаній. Він передбачає перевірку всього, що працює неефективно або не на користь держави.
Як писало РБК-Україна, під час виступу в ВР президент Володимир Зеленський анонсував презентацію аудиту держави протягом найближчих двох тижнів. Аудитом займався Кабінет міністрів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд вже підготував основну частину аудиту держави.