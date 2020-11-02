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Стефанчук рассказал, когда представят результаты аудита государства

Автор: Юлия Струк

Первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук заявил, что на этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Он назвал это "чеком за вечеринку в 30 лет".

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Об этом замглавы Верховной рады рассказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически мы будем иметь возможность увидеть "чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины" и посмотреть, на каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас", - сказал он.

Стефанчук также подчеркнул, что в ближайшее время будет представлена стратегия экономического развития до 2030 года.

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Новости Украины аудитРуслан Стефанчук