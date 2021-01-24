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Рада не може призначити дату виборів мера Харкова. Не вистачає документів

Новость на русском → Київ, Неділя 24 січня 2021 20:59
Рада не може призначити дату виборів мера Харкова. Не вистачає документів Фото: засідання Верховної ради (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Верховна рада не може найближчим часом призначити дату позачергових виборів мера Харкова. В парламент не прислали всі потрібні документи для процедури.

Про це повідомляє "Суспільне".

В Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування надійшла службова записка від Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування, в якій сказано, що Харківський виконком надіслав до цих пір тільки один документ - клопотання секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів.

Для запуску процедури вибору дати у Верховну раду повинні надійти також копія свідоцтва про смерть міського голови Геннадія Кернеса і рішення міськради, в якому береться до уваги факт смерті мера.

Харківська міськрада досі не ухвалювала рішень, пов'язаних зі смертю Кернеса, крім увічнення його пам'яті.

Раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вибори мера в Харкові можуть пройти в останню неділю березня або жовтня. При цьому парламент навряд чи встигне призначити вибори на березень.

Зазначимо, Геннадій Кернес помер 17 грудня в німецькій клініці, де він проходив лікування від коронавірусу. На місцевих виборах восени Кернес переміг на виборах мера Харкова в першому турі.

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