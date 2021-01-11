США ввели санкції через втручання у вибори. У списку нардеп від "СН"

Міністерство фінансів США ввело санкції проти низки фізичних осіб та медіа з України через втручання у президентські вибори. У санкційному списку опинився чинний народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Про це йдеться в заяві на сайті американського Мінфіну.

Як повідомило міністерство, крім Дубінського, санкції були накладені на:

Дмитра Ковальчука:

екс-прокурора Константина Кулика;

колишнього нардепа Олександра Онищенка;

засновника ТРК "Ера" Антона Симоненка;

екс-співробітника посольства України в США Андрія Теліженка;

адміністратора NabuLeaks Петра Журавля.

В Мінфіні США Дубінського, Онищенка, Телиженка, Кулика та інших пов'язують з народним депутатом Андрієм Деркачем, на якого раніше також наклали санкції за втручання у вибори.

Деркач публікував інформацію, яка компроментувала тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена. У Мінфіні США Деркача називають "агентом російських спецслужб".

У списку санкцій також інформаційні ресурси ТРК "Ера", Only News, NabuLeaks та "Скептик".

Нагадаємо, у жовтні минулого року соцмережа Facebook видалила акаунт нардепа Деркача. Сторінку політика заблокували через втручання в американські вибори.

Додамо, санкції проти Деркача ввели у вересні 2020 року. Він потрапив у "чорний список" після публікації записів розмов нібито Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка.