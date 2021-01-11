США ввели санкции против Украины за вмешательство в выборы. В списке нардеп от "СН"

Министерство финансов США ввело санкции против ряда физических лиц и медиа из Украины за вмешательство в президентские выборы. В санкционном списке оказался действующий народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Об этом говорится в заявлении на сайте американского Минфина.

Как сообщило министерство, кроме Дубинского, санкции были наложены на:

Дмитрия Ковальчука;

экс-прокурора Константина Кулика;

бывшего нардепа Александра Онищенко;

основателя ТРК "Эра" Антона Симоненко;

экс-сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко;

администратора NabuLeaks Петра Журавля.

В Минфине США Дубинского, Онищенко, Телиженко, Кулика и других связывают с народным депутатом Андреем Деркачем, на которого ранее также наложили санкции за вмешательство в выборы.

Деркач публиковал информацию, которая компрометировала тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена. В Минфине США Деркача называют "агентом российских спецслужб".

В списке санкций также информационные ресурсы ТРК "Эра", Only News, NabuLeaks и "Скептик".

Напомним, в октябре прошлого года соцсеть Facebook удалила аккаунт нардепа Деркача. Страницу политика заблокировали за вмешательство в американские выборы.

Добавим, санкции против Деркача ввели в сентябре 2020 года. Он попал в "черный список" после публикации записей разговоров якобы Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко.