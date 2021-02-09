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Як США будуть вибудовувати відносини з Україною при Байдені: формат може змінитися

Автор: Мілан Лєліч

Формат співпраці України і США може змінитися. Швидше за все, сам президент не буде займатися політикою Америки щодо України.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна екс-міністр закордонних справ України і колишній посол в США Костянтин Грищенко, йдеться в матеріалі "Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини з світом і Україною".

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За його словами, центром вироблення політики щодо України буде передусім Держдеп. Він буде діяти в рамках, окреслених на президентському рівні і у співпраці з іншими американськими відомствами.

Грищенко вважає, що впаде ефективність кулуарної дипломатії, чим від імені Дональда Трампа активно займався Руді Джуліані, в тому числі і на українському напрямку.

Як підкреслив Грищенко, стратегія нової адміністрації буде будуватися на комплексному підході до Росії і Україні одночасно.

Екс-голова МЗС Павло Клімкін розповів в коментарі РБК-Україна, що є дві ключові речі, яких потрібно досягти за цієї каденції.

"Загальна історія успіху перезавантаження країни і перехід від партнерства до союзу. Це можливо при формуванні абсолютно нового рівня довіри до України, до її інституцій, яких поки немає", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, посол назвав головні напрями співробітництва України та США.

Зазначимо, представники України і США обговорювали можливість першої телефонної розмови президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

Також РБК-Україна писало, що нова адміністрація США готова розвивати економічну та військову підтримку України. Америка готова надати Україні летальну зброю.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден
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