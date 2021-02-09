Как США будут выстраивать отношения с Украиной при Байдене: формат может смениться

По его словам, центром выработки политики в отношении Украины будет прежде всего Госдеп. Он будет действовать в рамках, очерченных на президентском уровне и в сотрудничестве с другими американскими ведомствами.

Грищенко считает, что упадет эффективность кулуарной дипломатии, чем от имени Дональда Трампа активно занимался Руди Джулиани, в том числе и на украинском направлении.

Как подчеркнул Грищенко, стратегия новой администрации будет строиться на комплексном подходе к России и Украине одновременно.

Экс-глава МИД Павел Климкин рассказал в комментарии РБК-Украина, что есть две ключевые вещи, которых нужно достичь при этой каденции.

"Общая история успеха в перезагрузке страны и переход от партнерства к союзничеству. Это возможно при формировании абсолютно нового уровня доверия к Украине, к ее институциям, которого пока нет", - отметил Климкин.