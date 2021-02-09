UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Как США будут выстраивать отношения с Украиной при Байдене: формат может смениться

Автор: Милан Лелич

Формат сотрудничества Украины и США может измениться. Скорее всего, сам президент не будет заниматься политикой Америки насчет Украины.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина экс-министр иностранных дел Украины и бывший посол в США Константин Грищенко, говорится в материале "Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной".

Популярные новости
Рада снова хочет изменить закон о госслужбе: что предлагается 05 февраля 2021
Украина будет снимать ограничения для привившихся от COVID, - Зеленский 08 февраля 2021
В Украине создадут Центр противодействия дезинформации 06 февраля 2021
У Путина назвали Украину частью "русского мира" 08 февраля 2021
Данилов о санкциях против трех каналов: отменить уже невозможно 05 февраля 2021
Глава партии Меркель: дело Навального - не основание для отмены "Северного потока-2" 05 февраля 2021
Зеленский: мы не дадим никому приватизировать русский язык 05 февраля 2021
Проект о принудительном отселении россиян не противоречит праву ЕС, - комитет ВР 05 февраля 2021
Аваков: когда запретили "каналы Медведчука", началось освобождение Донбасса и Крыма 05 февраля 2021
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию 08 февраля 2021

По его словам, центром выработки политики в отношении Украины будет прежде всего Госдеп. Он будет действовать в рамках, очерченных на президентском уровне и в сотрудничестве с другими американскими ведомствами.

Грищенко считает, что упадет эффективность кулуарной дипломатии, чем от имени Дональда Трампа активно занимался Руди Джулиани, в том числе и на украинском направлении.

Как подчеркнул Грищенко, стратегия новой администрации будет строиться на комплексном подходе к России и Украине одновременно.

Экс-глава МИД Павел Климкин рассказал в комментарии РБК-Украина, что есть две ключевые вещи, которых нужно достичь при этой каденции.

"Общая история успеха в перезагрузке страны и переход от партнерства к союзничеству. Это возможно при формировании абсолютно нового уровня доверия к Украине, к ее институциям, которого пока нет", - отметил Климкин.

Напомним, посол назвал главные направления сотрудничества Украины и США.

Отметим, представители Украины и США обсуждали возможность первого телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Также РБК-Украина писало, что новая администрация США готова развивать экономическую и военную поддержку Украины. Америка готова предоставить Украине летальное оружие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден
Читайте также
Посол назвал главные направления сотрудничества Украины и США
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной
Прогноз погоды