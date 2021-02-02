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США готові надати Україні летальну зброю, - Держдеп

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 02 лютого 2021 10:51
США готові надати Україні летальну зброю, - Держдеп Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Нова адміністрація США готова розвивати економічну та військову підтримку України. Америка готова надати Україні летальну зброю.

Про це говорили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та новий державний секретар США Ентоні Блінкен, передає прес-служба МЗС України.

Сторони, зокрема, обговорили протидію гібридним загрозам і дезінформації.

Співрозмовники обговорили перспективи контактів на всіх рівнях, включаючи найвищий, і підтвердили взаємне запрошення здійснити робочі візити, коли обставини і обмеження пандемії COVID-19 це дозволятимуть.

"Ентоні Блінкен запевнив Дмитра Кулебу в готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включаючи надання летального зброї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Сполучені Штати залишаться непохитними у своїй підтримці України під час роботи нової адміністрації президента Джо Байдена.

Раніше Байден заявляв, що його адміністрація гарантує надання летального озброєння Україні.

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