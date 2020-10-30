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Термінове засідання підгрупи ТКГ щодо Донбасу почнеться о 17:00

Автор: РБК-Україна

Присвячене загостренню на Донбасі позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) почнеться о 17:00. Онлайн-зустріч пройде за ініціативою Києва.

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Про це йдеться в повідомленні української делегації в ТКГ у Facebook.

Повідомляється, що Україна вимагатиме від російської сторони та представників ОБСЄ вжити заходів щодо припинення порушень режиму тиші на Донбасі. Київ розцінює нинішню ескалацію збройного конфлікту як заздалегідь сплановану.

Нагадаємо, сьогодні вночі в результаті прицільних обстрілів загинули двоє і поранені ще двоє українських військовослужбовців.

У зв'язку з цим українська сторона ініціювала термінове засідання підгрупи з питань безпеки. Крім того, в українській делегації припускають, що загострення на Донбасі ставить під загрозу відкриття нових КПВВ у намічені терміни.

Також повідомлялося, що Україна вже задіяла координаційні механізми в рамках ТКГ, що дозволило припинити обстріли противника в районі Водяного, де й загинули бійці сил ООС.

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