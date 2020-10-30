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Срочное заседание подгруппы ТКГ по Донбассу начнется в 17:00

Автор: РБК-Украина

Посвященное обострению на Донбассе внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) начнется в 17:00. Онлайн-встреча пройдет по инициативе Киева.

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Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Facebook.

Сообщается, что Украина потребует от российской стороны и представителей ОБСЕ принять меры по прекращению нарушений режима тишины на Донбассе. Киев расценивает нынешнюю эскалацию вооруженного конфликта как заранее спланированную.

Напомним, сегодня ночью в результате прицельных обстрелов погибли двое и ранены еще двое украинских военнослужащих.

В связи с этим украинская сторона инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности. Кроме того, в украинской делегации допускают, что обострение на Донбассе ставит под угрозу открытие новых КПВВ в намеченные сроки.

Также сообщалось, что Украина уже задействовала координационные механизмы в рамках ТКГ, что позволило прекратить обстрелы противника в районе Водяного, где и погибли бойцы сил ООС.

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