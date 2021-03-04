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Соціолог оцінив перспективи створення нової "партії Зеленського"

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 10:16
Соціолог оцінив перспективи створення нової "партії Зеленського" Фото: Олексій Антипович (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Влада роздумує над можливістю створення нової партії президента України Володимира Зеленського. Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович оцінив перспективи.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Можливо, в цьому є сенс, але СН - це партія Зеленського і залежить від рейтингу Зеленського у великій мірі. Вона вже набула певний свій рейтинг", - вважає він.

За його словами, умовна "партія Зеленського" буде така ж партія, як і "Слуга народу". Соціолог зазначив, що СН, йдучи на вибори без половини людей, які там є, без баласту, набере десь стільки ж, як і якась нова "партія Зеленського".

"Простіше, напевно, говорити про якесь "оновлення", якщо створюється нова партія, тому така ідея, мабуть, має право на існування", - зазначив він.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" проведе з'їзд 13 березня. На порядку денному - зміни в системі управління партією.

РБК-Україна повідомляло, що, за даними опитування КМІС за лютий, "Слуга народу" втратила лідерство.

Зазначимо, соціолог пояснив, чому рейтинг Зеленського виріс після двох раундів санкцій.

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