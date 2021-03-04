ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Социолог оценил перспективы создания новой "партии Зеленского"

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 10:16
Социолог оценил перспективы создания новой "партии Зеленского" Фото: Алексей Антипович (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Власть раздумывает над возможностью создания новой партии президента Украины Владимира Зеленского. Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович оценил перспективы.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Возможно, в этом есть смысл, но СН - это партия Зеленского и зависит от рейтинга Зеленского в большой степени. Она уже приобрела определенный свой рейтинг", - считает он.

По его словам, условная "партия Зеленского" будет такая же партия, как и "Слуга народа". Социолог отметил, что СН, идя на выборы без половины людей, которые там есть, без балласта, наберет где-то столько же, как и какая-то новая "партия Зеленского".

"Проще, наверное, говорить о каком-то "обновлении", если создается новая партия, поэтому такая идея, наверное, имеет право на существование", - отметил он.

Напомним, партия "Слуга народа" проведет съезд 13 марта. На повестке дня - изменения в системе управления партией.

РБК-Украина писало, что, по данным опроса КМИС за февраль, "Слуга народа" утратила лидерство.

Отметим, социолог объяснил, почему рейтинг Зеленского вырос после двух раундов санкций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский партия Слуга народа
NEWS
COVID-статистика ухудшается: в Украине 10 057 новых заражений
COVID-статистика ухудшается: в Украине 10 057 новых заражений
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"