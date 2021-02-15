RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У РНБО розповіли, чи вводитиме Україна ще санкції за фінансування тероризму

Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи плануються додаткові санкції за фінансування тероризму. Йдеться про тих осіб, що займаються контрабандою нафтопродуктів на Донбасі та нелегальним видобутком вугілля, кошти від чого і йдуть на фінансування.

Про це він розповів у ході форуму "Україна 30".

Популярні новини
У РФ повідомили, скільки залишилося до завершення будівництва "Північного потоку-2" 14 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
Підозрюваний в розтраті 17 млн грн Лахненко вже фігурував у справах по держмайну 12 лютого 2021
У Європарламенті назвали одну з найуспішніших реформ в Україні 12 лютого 2021
Росія розширила санкції проти українських компаній 12 лютого 2021
Підготовка до держзради: Офіс генпрокурора розповів про справи Козака і Медведчука 11 лютого 2021
Чернишов про вільний ринок газу: це не хаос або безвідповідальність постачальників 15 лютого 2021
Мінські угоди виконати неможливо, США можуть допомогти вирішити конфлікт на Донбасі, - Єрмак 13 лютого 2021
Путін заявив, що "не залишить Донбас" 13 лютого 2021
Росія назвала два питання, від яких залежить врегулювання на Донбасі 11 лютого 2021

Він підкреслив, що Апарат РНБО працює виключно з нормативно-правовими документами, які є в нашій державі. Так, сьогодні Служба безпеки України веде відповідну карну справу по ст. 258 ч. 5 Кримінального кодексу щодо фінансування тероризму.

"У рамках справи відбувається дуже багато процесів. У залежності від того, як слідчі напрацьовують ці матеріали, як відбувається верифікація тих чи інших осіб, апарат РНБО готує документи на засідання ради. Найближче засідання відбудеться у цю п'ятницю. Засідання буде відбуватися на доручення президента", - пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що на засіданні РНБО 19 лютого мають намір усунути загрози, рішення яких відкладалося довгий час. Засідання частково пройде в закритому режимі.

Як писало РБК-Україна раніше, на минулому засіданні РНБО щодо народного депутата Тараса Козака ввели санкції, що також призвело до закриття трьох його телеканалів - "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Данилов також анонсував, що будуть введені санкції й проти інших народних депутатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України РНБОСанкціїТероризм
Читайте також
Офіс президента про наступне засідання РНБО: є загрози, рішення яких відкладалося
Зеленський скликає РНБО. Частина засідання буде закритою
Прогноз погоди