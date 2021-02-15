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У РНБО розповіли, чи вводитиме Україна ще санкції за фінансування тероризму

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 15:04
У РНБО розповіли, чи вводитиме Україна ще санкції за фінансування тероризму Фото: Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи плануються додаткові санкції за фінансування тероризму. Йдеться про тих осіб, що займаються контрабандою нафтопродуктів на Донбасі та нелегальним видобутком вугілля, кошти від чого і йдуть на фінансування.

Про це він розповів у ході форуму "Україна 30".

Він підкреслив, що Апарат РНБО працює виключно з нормативно-правовими документами, які є в нашій державі. Так, сьогодні Служба безпеки України веде відповідну карну справу по ст. 258 ч. 5 Кримінального кодексу щодо фінансування тероризму.

"У рамках справи відбувається дуже багато процесів. У залежності від того, як слідчі напрацьовують ці матеріали, як відбувається верифікація тих чи інших осіб, апарат РНБО готує документи на засідання ради. Найближче засідання відбудеться у цю п'ятницю. Засідання буде відбуватися на доручення президента", - пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що на засіданні РНБО 19 лютого мають намір усунути загрози, рішення яких відкладалося довгий час. Засідання частково пройде в закритому режимі.

Як писало РБК-Україна раніше, на минулому засіданні РНБО щодо народного депутата Тараса Козака ввели санкції, що також призвело до закриття трьох його телеканалів - "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Данилов також анонсував, що будуть введені санкції й проти інших народних депутатів.

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