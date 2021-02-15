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В СНБО рассказали, будет ли вводить Украина еще санкции за финансирование терроризма

Новина українською → Украина, Понедельник 15 февраля 2021 15:04
В СНБО рассказали, будет ли вводить Украина еще санкции за финансирование терроризма Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, планируются ли дополнительные санкции за финансирование терроризма. Речь идет о тех лицах, которые занимаются контрабандой нефтепродуктов на Донбассе и нелегальной добычей угля, средства от чего и идут на финансирование.

Об этом он рассказал в ходе форума "Украина 30".

Он подчеркнул, что Аппарат СНБО работает исключительно с нормативно-правовыми документами, которые есть в нашем государстве. Так, сегодня Служба безопасности Украины ведет соответствующую уголовное дело по ст. 258 ч. 5 Уголовного кодекса о финансировании терроризма.

"В рамках дела происходит очень много процессов. В зависимости от того, как следователи нарабатывают эти материалы, как происходит верификация тех или иных лиц, аппарат СНБО готовит документы на заседание совета. Ближайшее заседание состоится в эту пятницу. Заседание будет происходить по поручению президента", - пояснил секретарь СНБО.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что на заседании СНБО 19 февраля намерены устранить угрозы, решение которых откладывалось долгое время. Заседание частично пройдет в закрытом режиме.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлом заседании СНБО в отношении народного депутата Тараса Козака ввели санкции, что также привело к закрытию трех его телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Данилов также анонсировал, что будут введены санкции и против других народных депутатов.

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