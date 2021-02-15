В СНБО рассказали, будет ли вводить Украина еще санкции за финансирование терроризма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, планируются ли дополнительные санкции за финансирование терроризма. Речь идет о тех лицах, которые занимаются контрабандой нефтепродуктов на Донбассе и нелегальной добычей угля, средства от чего и идут на финансирование.

Он подчеркнул, что Аппарат СНБО работает исключительно с нормативно-правовыми документами, которые есть в нашем государстве. Так, сегодня Служба безопасности Украины ведет соответствующую уголовное дело по ст. 258 ч. 5 Уголовного кодекса о финансировании терроризма.

"В рамках дела происходит очень много процессов. В зависимости от того, как следователи нарабатывают эти материалы, как происходит верификация тех или иных лиц, аппарат СНБО готовит документы на заседание совета. Ближайшее заседание состоится в эту пятницу. Заседание будет происходить по поручению президента", - пояснил секретарь СНБО.