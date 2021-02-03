У РНБО не виключають закриття інших антиукраїнських каналів: таких дуже багато

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) не виключають, що після закриття каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK введуть санкції й проти інших. Таких антиукраїнських каналів "дуже багато" в країні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, який транслював телеканал "Прямий".

"Таких каналів дуже багато. Як тільки у нас будуть відповідні документи, а не емоції, ми відразу будемо робити відповідне реагування. Звертаю увагу, не має значення - це на сході, заході, на півдні чи в будь-якому іншому місці", - відповів Данілов на питання про можливість закриття каналу "Донбас Онлайн".

Нагадаємо, раніше Данілов розповів, що санкції проти телеканалів ввели на підставі звернення Верховної ради від 2018 року і секретної інформації, яка надійшла з Російської Федерації.

Він також заявив, що робота цих телеканалів могла потенційно призвести до ситуації, яка склалася на Донбасі і дала поштовх для російської агресії. Крім того, секретар РНБО підкреслив, що ці медіа займалися інформаційним тероризмом.