Данілов про закриття каналів: є розуміння інформаційного тероризму

Блокування телеканалів, що належать Тарасу Козаку, є ретельно спланованим кроком. Ці медіаресурси займалися інформаційним тероризмом.

Про це у ході брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Він зазначив, що питанням діяльності Козака і його телеканалів в РНБО займалися ще з моменту його призначення на посаду в жовтні 2019 року. Тому нинішні санкції були ретельно підготовлені і обґрунтовані.

"З жовтня 2019 року, коли мене призначили секретарем РНБО, ми відразу почали відпрацьовувати документи, які отримали у спадок. Я можу сказати, що готувати такі документи потрібно ретельно, ретельно вивчати. І потрібно мати 100% підстави, щоб приймати таке рішення. І якщо хтось вважає, що це можна зробити за один день, глибоко помиляється", - сказав Данілов.

Він також підкреслив, що діяльність каналів 112-й, Zik і NewsOne могла потенційно призвести до ситуації, яка склалася на Донбасі і дала поштовх для російської агресії.

"Що стосується закриття каналів і введення санкцій. Я в Луганську власними очима з 1994 року бачив повзучу мовну окупацію, дестабілізацію ситуації, і ми бачимо наслідки того, що сьогодні там відбувається. Ми не можемо допустити того, щоб це відбувалося по всій країні", - зазначив секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що Міністерство культури та інформаційної політики України направить в компанію YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна". Україна буде просити закрити їх сторінки на YouTube.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній.

Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів РБК-Україна, що телеканалам NewsOne, ZIK і "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення.