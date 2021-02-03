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Канали закрили на підставі рішення Ради та секретної інформації з РФ, - Данілов

Новость на русском → Київ, Середа 03 лютого 2021 17:37
Канали закрили на підставі рішення Ради та секретної інформації з РФ, - Данілов Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні закрили телеканали "112", NewsOne і ZIK на підставі звернення Верховної ради від 2018 року та секретної інформації з Російської Федерації.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу, який транслював телеканал "Прямий".

За його словами, підставами стали звернення Ради від 2018 року, а також документи від Служби безпеки України, які надійшли до апарату РНБО.

"Єдине, що можу сказати, - частина цих документів є секретною. Тому що мова йде про інформацію, яку ми отримуємо з держави, яка на сьогодні здійснює агресивні плани по відношенню до нашої країни", - зазначив Данілов.

Він також додав, що стосовно цих телеканалів не йдеться про свободу слова, а про інформаційний тероризм.

"Ми сюди російські наративи не звали, ми російських окупантів не чекали... Мова йде про п'яту колону, яка розхитує нашу державу", - сказав Данілов.

Зазначимо, в жовтні 2018 року Верховна рада направила звернення до РНБО про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська влада також попросить YouTube заблокувати трансляцію цих каналів.

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