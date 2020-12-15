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"Слуга народу" може розглянути на фракції призначення ще двох міністрів

Автор: Юлія Струк

Фракція "Слуга народу" збереться на засідання пізно ввечері. Нардепи можуть розглянути призначення ще двох міністрів.

Про це написав заступник голови комітету Верховної ради з організації держвлади Олександр Качура у своєму Telegram.

"Засідання фракції "Слуга народу" переноситься на пізній вечір... Можливо, буде розглядатися питання роз'єднання міністерств і створення Міністерства аграрної політики, кандидат на посаду міністра - Роман Лещенко... Можлива зміна глави Мінекології - буде запропонований Роман Опімах", - розповів парламентарій.

Нардепи також обговорять кандидатури Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра, міністра енергетики України, Сергія Шкарлета - на посаду міністра освіти й науки та Юлії Лапутіної - на посаду міністра у справах ветеранів.

Раніше в коментарі РБК-Україна народний депутат від СН Галина Янченко розповіла, що сьогодні ввечері на засіданні фракції обговорять кадрові питання, а саме призначення трьох нових міністрів в уряд Дениса Шмигаля. В обговоренні візьме участь президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу". Основна тема обговорення - кадрові перестановки в Кабінеті міністрів. Зустріч президента з депутатами відбудеться ввечері.

Так, вчора глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив можливість призначення міністрів освіти й енергетики вже на цьому тижні.

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