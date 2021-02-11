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"Слуга народу" на довиборах до Ради висуне спортсмена Вірастюка

Автор: Владислав Красінський

Політична партія "Слуга народу" визначилися з кандидатами на довиборах до Верховної ради на двох мажоритарних округах. За вакантні мандати боротимуться спортсмен Василь Вірастюк та голова Покровської РДА Андрій Бондаренко.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в партії.

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Офіційно кандидатів має затвердити з'їзд партії, який розпочнеться сьогодні о 14:00 в КВЦ "Парковий".

Очікується, що на дострокових виборах по 87 мажоритарному округу (Надвірна, Івано-Франківська область) "Слугу народу" представить спортсмен і актор Василь Вірастюк.

Джерела зазначили, що з президентом Володимиром Зеленським він добре знайомий ще з 2003 року, від нього ж отримав звання "Заслужений працівник фізичної культури України" на минулий День незалежності.

"Не знаю, хто умовив Вірастюка, але це хороший варіант. У нього позитивна репутація і він місцевий з Франківська", - пояснив один з депутатів монобільшості.

На окрузі №50 (Покровськ, Донецька область) партія президента висуває голову районної державної адміністрації Андрія Бондаренка. Цю посаду він зайняв 25 січня 2020 року. До цього Бондаренко працював у Головному управлінні ДФС Донецької області.

Довибори на цих двох округах пройдуть вже 28 березня.

Зазначимо, що вакантні місця в Раді з'явилися після місцевих виборів, за результатами яких народні депутати Зіновій Андрійович ("Слуга народу") і Руслан Требушкін ("Опозиційний блок") стали мерами Надвірної та Покровська.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, на сьогодні відразу три партії мають підтримку, яка відрізняється в межах статистичної похибки, і ділять перші місця в рейтингу. Це сталося після того, як обвалився рейтинг "Слуги народу".

Схожу статистику дає і Центр Разумкова.

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