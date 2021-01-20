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Скічко може очолити Черкаську ОДА. Кабмін погодив призначення

Новость на русском → Київ, Середа 20 січня 2021 13:33
Скічко може очолити Черкаську ОДА. Кабмін погодив призначення Фото: Олександр Скічко (facebook com AleksandrSkichko)
Автор: Анастасия Рокитна

Депутат від партії "Слуга народу" Олександр Скічко може очолити Черкаську ОДА. Уряд сьогодні погодив його призначення.

Про це вирішили на засіданні Кабміну.

Остаточне рішення прийме президент України Володимир Зеленський.

Пріоритетним Скічко назвав такі напрямки своєї роботи: вакцинація від коронавірусу, будівництво доріг, туризм.

Хто такий Олександр Скічко

Олександр Скічко - колишній шоумен, депутат від партії "Слуга народу". Він народився 28 квітня 1991 року в Черкасах. Закінчив факультет міжнародної економіки Київського економічного університету.

Працював ведучим на українських телеканал. У 2017 році був ведучим церемонії вручення першої національної кінопремії Золота Дзиґа і одним з провідних пісенного конкурсу Євробачення.

У 2019 році Скічко став народним депутатом України.

Зеленський звільнив голову Черкаської ОДА

У вівторок, 29 грудня, президент України прийняв рішення звільнити голову Черкаської ОДА Сергія Сергійчука, який сам написав заяву.

Віктор Гусак став тимчасово виконуючим обов'язки голови Черкаської ОДА.

Нагадаємо, Зеленський призначив нового голову Запорізької обласної державної адміністрації, ним став Олександр Старух, який вже очолював обласну адміністрацію з вересня 2008 по березень 2010 року.

Додамо, що раніше президент призначив Андрія Бойчука новим головою Івано-Франківської ОДА.

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