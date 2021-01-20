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Скичко может возглавить Черкасскую ОГА. Кабмин согласовал назначение

Новина українською → Киев, Среда 20 января 2021 13:33
Скичко может возглавить Черкасскую ОГА. Кабмин согласовал назначение Фото: Александр Скичко (facebook com AleksandrSkichko)
Автор: Анастасия Рокитна

Депутат от партии "Слуга народа" Александр Скичко может возглавить Черкасскую ОГА. Правительство сегодня согласовало его назначение.

Об этом решили на заседании Кабмина.

Окончательное решение примет президент Украины Владимир Зеленский.

Приоритетным Скичко назвал такие направления своей работы: вакцинация от коронавируса, строительство дорог, туризм.

Кто такой Александр Скичко

Александр Скичко - бывший шоумен, депутат от партии "Слуга народа". Он родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Закончил факультет международной экономики Киевского экономического университета.

Работал ведущим на украинских телеканал. В 2017 году был ведущим церемонии вручения первой национальной кинопремии Золота дзига и одним из ведущих песенного конкурса Евровидение.

В 2019 году Скичко стал народным депутатом Украины.

Зеленский уволил главу Черкасской ОГА

Во вторник, 29 декабря, президент Украины принял решение уволить главу Черкасской ОГА Сергея Сергийчука, который сам написал заявление.

Виктор Гусак стал временно исполняющим обязанности главы Черкасской ОГА.

Напомним, Зеленский назначил нового главу Запорожской областной государственной администрации, им стал Александр Старух, который уже возглавлял областную администрацию с сентября 2008 по март 2010 года.

Добавим, что ранее президент назначил Андрея Бойчука новым главой Ивано-Франковской ОГА.

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    Скичко может возглавить Черкасскую ОГА. Кабмин согласовал назначение
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