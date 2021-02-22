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У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим

Автор: Анастасія Рокитна

В Офісі президента України відреагували на скандальне фото віце-прем'єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського з головою Чечні Рамзаном Кадировим. Рішення буде приймати Кабінет міністрів України.

Про це заявив на прес-конференції під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За словами Тимошенко, видно, що Уруський на фото йде поряд з Кадировим, але невідомо, чи вони зустрічались.

"Я не можу прокоментувати, чи він зустрічався. Це пан Уруський краще прокоментує. Я і бачив пост Пана Шмигаля... Я думаю це буде Кабмін та прем'єр робити висновки. Була чи не була зустріч", - зазначив він.

Сам Уруський на своїй сторінці у Facebook пояснив, що виявився поруч з Кадировим згідно з протоколом держави-організатора. Фото було зроблено під час церемонії відкриття військово-технічної виставки IDEX 2021 в Абу-Дабі.

Разом з тим, він заявив, що українська делегація звернула увагу організаторів заходу про неприйнятність подібних ситуацій у майбутньому. Однак "шарахатися" від представників країни-агресора він не буде.

Нагадаємо, Денис Шмигаль опублікував фото, де поряд з Уруським знаходиться Кадиров. Прем'єр попросив терміново пояснити ситуацію.

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Новини України Володимир ЗеленськийКадиров
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