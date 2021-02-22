У Зеленского отреагировали на скандальное фото Уруского с Кадыровым

В Офисе президента Украины отреагировали на скандальное фото вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Решение будет принимать Кабинет министров Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, видно, что Уруский на фото идет рядом с Кадыровым, но неизвестно, встречались ли они.

"Я не могу прокомментировать, встречался ли он. Это господин Уруский лучше прокомментирует. Я и видел пост Шмыгаля... Я думаю это будет Кабмин и премьер делать выводы. Была или не была встреча", - отметил он.

Сам Уруский на своей странице в Facebook объяснил, что оказался рядом с Кадыровым согласно протоколу государства-организатора. Фото было сделано во время церемонии открытия военно-технического выставки IDEX 2021 в Абу-Даби.