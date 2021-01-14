RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Скандал через COVID-вакцину Sinovac: Степанов закликав не маніпулювати

Автор: Анастасия Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов відповів, чому країна підписала договор про поставку COVID-вакцини саме з китайською компанією Sinovac. Він заявив, що Україна веде переговори з рядом компаній.

Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, МОЗ почав переговори про поставки вакцин ще з травня місяця.

"Всі без виключення виробники в світі, які виробляють вакцини, які надали звіти, компанії, які зареєстрували вакцини... ми ведемо з ними переговори з травня. Так само як і з COVAХ. Тому це маніпуляції, які намагаються розганятись деякими політдіячами, у яких крім балаканини нічого немає. Їх мета - навести жах і тримати в страху українців", - заявив він.

Нагадаємо, в Бразилії заявили, що ефективність вакцини від коронавірусу Sinovac склала близько 50,4%. Спочатку в Бразилії повідомляли, що препарат ефективний на 78%.

Також ефективність даної вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%.

Після цього Степанов заявив, що якщо ефективність цієї вакцини буде меншою 70%, компанія-виробник компенсує Україні все витрачені кошти на закупівлю даної вакцини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаКоронавірус