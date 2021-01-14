Скандал из-за COVID-вакцины Sinovac: Степанов призвал не манипулировать

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ответил, почему страна подписала договор о поставке COVID-вакцины именно с китайской компанией Sinovac. Он заявил, что Украина ведет переговоры с рядом компаний.

Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, Минздрав начал переговоры о поставках вакцин еще с мая месяца.

"Все без исключения производители в мире, которые производят вакцины, которые предоставили отчеты, компании, которые зарегистрировали вакцины... мы ведем с ними переговоры с мая. Так же как и с COVAХ. Поэтому это манипуляции, которые пытаются лихачить некоторые политдеятели, у которых кроме болтовни ничего нет. Их цель - навести ужас и держать в страхе украинцев", - заявил он.

Напомним, в Бразилии заявили, что эффективность вакцины от коронавируса Sinovac составила около 50,4%. Сначала в Бразилии сообщали, что препарат эффективен на 78%.

Также эффективность данной вакцины оценили в Индонезии - она составила 65%.

После этого Степанов заявил, что если эффективность этой вакцины будет меньше 70%, компания-производитель компенсирует Украине все потраченные средства на закупку данной вакцины.