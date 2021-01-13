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Степанов про вакцину Sinovac: якщо ефективність буде менше 70%, Україні повернуть гроші

Новость на русском → Київ, Середа 13 січня 2021 09:03
Степанов про вакцину Sinovac: якщо ефективність буде менше 70%, Україні повернуть гроші Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я України при укладенні договору про постачання китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac заклало вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%. Якщо її ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні все витрачені кошти на закупівлю даної вакцини.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр зазначив, що для затвердження вакцини більшістю медичних регуляторів світу, в тому числі і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, повинна становити вище 50%. При цьому Україна підняла цей поріг.

"Ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена на рівні не менше 70%. Відповідний аналіз повинен бути підтверджений від компанії-виробника. Якщо компанія не буде відповідати цим стандартам, то вона відшкодовує кошти в повному обсязі. Фінансово ми повністю захищені і у нас є банківська гарантія на ці речі", - заявив Степанов.

Нагадаємо, вчора в Бразилії заявили, що ефективність вакцини від коронавірусу Sinovac склала близько 50,4%. Спочатку в Бразилії повідомляли, що препарат ефективний на 78%.

Раніше ефективність даної вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%. При цьому в Туреччині ефективність вакцини оцінили вище.

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