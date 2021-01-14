Сійярто в січні відвідає Україну. Сторони обговорять кризу у відносинах

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в січні відвідає Україну. Візит очікується в кінці місяця.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає прес-служба міністерства у Facebook.

"Угорщина для нас важливий партнер і сусід. Сусіди, буває, сваряться, але потім повинні миритися, тому що залишаються сусідами", - зазначив Кулеба.

За його словами, Сійярто приїде до Києва обговорити ситуацію у двосторонніх відносинах і шляхи вирішення проблем.

Нагадаємо, в грудні Сійярто на засіданні Ради ЄС поскаржився на Україну у зв'язку з ситуацією з угорською національною меншиною на Закарпатті. Зокрема, скарги стосувалися обшуків у лідерів закарпатських угорців через підозри в сепаратизмі. Однак на скаргу Будапешта в Раді ЄС ніхто не відреагував.

До цього скандалу український міністр Дмитро Кулеба заявляв, що Угорщина погодилася "перегорнути сторінку" у відносинах з Україною. Ця заява пролунала на тлі ще одного скандалу, який на цей раз стосувався втручання угорських офіційних осіб у місцеві вибори. Зокрема, чиновники агітували за Партію угорців України.