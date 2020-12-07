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Угорщина поскаржилася в Раді ЄС на Україну, але ніхто не відреагував

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 07 грудня 2020 15:12
Угорщина поскаржилася в Раді ЄС на Україну, але ніхто не відреагував Фото: Петер Сійярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час засідання Ради Європейського союзу поскаржився на Україну. Скарги стосувалися ситуації з угорською національною меншиною на Закарпатті.

Про це у Twitter розповів кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, який працює у Брюсселі.

Журналіст зазначив, що ніхто з представників ЄС на скарги Сійярто не відреагував.

"Глава МЗС Угорщини порушив проблему угорської нацменшини в Україні в Раді міністрів закордонних справ ЄС. Ніхто не відреагував на це", - написав Йозвяк.

Зазначимо, відносини між Україною та Угорщиною знову ускладнилися після місцевих виборів. Все почалося з заборони на в'їзд в Україну декільком угорським високопосадовцям за агітацію на місцевих виборах у Закарпатській області. Після цього СБУ провела обшуки в іноземному благодійному фонді, а представникам угорської нацменшними почали надходити погрози.

Нагадаємо, Сійярто просив ОБСЄ направити свою місію у Закарпатську область через обшуки у представників угорської національної меншини.

Водночас глава українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не планує політично воювати з Угорщиною та назвав причини виникаючих конфліктів.

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