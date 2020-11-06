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Угорщина погодилася "перегорнути сторінку" у відносинах з Україною, - Кулеба

Новость на русском → Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 22:22
Угорщина погодилася "перегорнути сторінку" у відносинах з Україною, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм угорським колегою Петером Сійярто відносини між країнами. Сійярто підтримав пропозицію "перегорнути сторінку" у відносинах між Угорщиною та Україною після нещодавніх скандалів.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив український міністр, немає альтернативи добросусідству України та Угорщини, а також спільному європейському та євроатлантичному майбутньому.

"Ми обидва погоджуємося, що треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог", - додав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно МЗС України висловило ноту протесту Угорщині через неодноразові ознаки політичної агітації угорськими держслужбовцями, які відвідують Закарпатську область.

Пізніше Україна заборонила в'їзд двом високопосадовцям Угорщини через незаконну агітацію в Закарпатській області під час місцевих виборів.

Глава МЗС Угорщини Сійярто різко відреагував на рішення України, назвавши його "жалюгідним", "нісенітницею" та "недружнім кроком".

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