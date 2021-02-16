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Штрафи для пішоходів перевищать 800 гривень: кого і за що каратимуть

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 лютого 2021 13:07
Штрафи для пішоходів перевищать 800 гривень: кого і за що каратимуть Фото: людина переходить дорогу (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Верховна рада планує розглянути у другому читанні законопроект про підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, він передбачає і збільшення штрафів за порушення ПРАВИЛ дорожнього руху для пішоходів.

Відповідний текст законопроекту оприлюднений на сайті Верховної ради.

Так, законопроект передбачає штрафи:

  • за перехід пішоходів в недозволеному місці або на червоне світло світлофора - 255 гривень (15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Раніше за подібні порушення було передбачено штраф у розмірі 51 грн;
  • велосипедистам і тим, хто керує гужовими возами, за порушення ПДР - 340 грн (раніше було 85 грн);
  • за такі порушення правил дорожнього руху з боку пішоходів і велосипедистів, вчинених в стані сп'яніння - 680 грн (раніше було 136 грн);
  • якщо порушення ПДР призвели до аварійної ситуації - 850 грн (раніше було 170 грн).

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада на засіданні розгляне ряд законопроектів, серед яких посилення покарання за порушення правил дорожнього руху і неправдиве мінування.

Раніше РБК-Україна писало, що за їзду в нетверезому вигляді пропонують штрафувати до 51 тисяч гривень.

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