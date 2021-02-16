Штрафи для пішоходів перевищать 800 гривень: кого і за що каратимуть
Фото: людина переходить дорогу (РБК-Україна)
Верховна рада планує розглянути у другому читанні законопроект про підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, він передбачає і збільшення штрафів за порушення ПРАВИЛ дорожнього руху для пішоходів.
Відповідний текст законопроекту оприлюднений на сайті Верховної ради.
Так, законопроект передбачає штрафи:
- за перехід пішоходів в недозволеному місці або на червоне світло світлофора - 255 гривень (15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Раніше за подібні порушення було передбачено штраф у розмірі 51 грн;
- велосипедистам і тим, хто керує гужовими возами, за порушення ПДР - 340 грн (раніше було 85 грн);
- за такі порушення правил дорожнього руху з боку пішоходів і велосипедистів, вчинених в стані сп'яніння - 680 грн (раніше було 136 грн);
- якщо порушення ПДР призвели до аварійної ситуації - 850 грн (раніше було 170 грн).
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада на засіданні розгляне ряд законопроектів, серед яких посилення покарання за порушення правил дорожнього руху і неправдиве мінування.
Раніше РБК-Україна писало, що за їзду в нетверезому вигляді пропонують штрафувати до 51 тисяч гривень.