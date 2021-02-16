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Посилення покарання за порушення ПДР і неправдиве мінування: порядок денний Ради на сьогодні

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 09:02
Посилення покарання за порушення ПДР і неправдиве мінування: порядок денний Ради на сьогодні Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 16 лютого, Верховна рада проведе засідання. До порядку денного включено низку законопроектів, в тому числі про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху і неправдиве мінування.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Так, депутати розглянуть у другому читанні законопроект № 2695, яким пропонується посилити відповідальність за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, за окремі порушення пропонується встановити штрафи понад 40 тисяч гривень, а також затримувати водіїв на 15 діб.

Також парламент у другому читанні розгляне законопроект №3911, який має посилити покарання за неправдиве мінування. За неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які можуть спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, планують карати позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна.

Крім цього нардепи в першому читанні розглянуть законопроект №4113 щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю. Також буде розглянуто у другому читанні проект закону № 3526, яким пропонується підвищити захист лісів від пожеж.

Нагадаємо, влітку 2020 року парламент схвалив законопроект № 2695 про підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Детальніше про те, що пропонується документом, у матеріалі РБК-Україна.

Також повідомлялося, що народні депутати під час пленарного тижня планують розглянути постанова про Евромайдане, заяву до річниці тимчасової окупації Криму Росією, а також законопроект, необхідний для завершення реформи грального бізнесу.

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