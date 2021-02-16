Штрафы для пешеходов превысят 800 гривен: кого и за что будут наказывать
Фото: человек переходит дорогу (РБК-Украина)
Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о повышении ответственности за нарушения правил дорожного движения. В частности, он предусматривает и увеличение штрафов за нарушение ПДД для пешеходов.
Соответствующий текст законопроекта обнародован на сайте Верховной рады.
Так, законопроект предусматривает штрафы:
- за переход пешеходов в неположенном месте или на красный свет светофора - 255 гривен (15 необлагаемых минимумов доходов граждан). Ранее за подобные нарушения был предусмотрен штраф в размере 51 грн;
- велосипедистам и тем, кто управляет гужевыми повозками, за нарушение ПДД - 340 грн (ранее было 85 грн);
- за такие нарушения правил ПДД со стороны пешеходов и велосипедистов, совершенных в состоянии опьянения - 680 грн (ранее было 136 грн);
- если нарушения ПДД привели к аварийной ситуации - 850 грн (ранее было 170 грн).
Напомним, сегодня Верховная рада на заседании рассмотрит ряд законопроектов, среди которых об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения и ложное минирование.
Ранее РБК-Украина писало, что за езду в нетрезвом виде предлагают штрафовать до 51 тысяч гривен.