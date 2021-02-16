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В Україні хочуть підвищити штрафи для водіїв і пішоходів: коли і на скільки

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 10:42
В Україні хочуть підвищити штрафи для водіїв і пішоходів: коли і на скільки Фото: автомобілі (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Верховна рада сьогодні, 16 лютого, розгляне в другому читанні законопроект № 2695, яким пропонується посилити відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху. Так, штрафи за їзду в нетверезому вигляді пропонують штрафувати від 17 до 51 тисяч гривень, за перевищення швидкості - до 3,4 тисяч гривень.

Детальніше про те, які зміни хочуть ввести, в матеріалі РБК-Україна.

Штрафи водіям

Мінімальний штраф за найпоширеніші порушення пропонують підвищити до 510 гривень. Таке покарання хочуть ввести за:

  • не пристебнутий ремінь;
  • відсутність шолома у мотоцикліста;
  • неосвітлений номерний знак;
  • розмова по телефону за кермом без гарнітури;
  • порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди пропонують підвищити штраф з 255 до 3,4 тисяч гривень. Такий же штраф у розмірі 3,4 тисяч грн пропонують ввести за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год. При цьому за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год хочуть штрафувати на 340 грн.

За ненадання переваги в русі авто "швидкої", міліції або аварійній службі штраф підвищать з 510 до 680 грн. За створення аварійної ситуації доведеться заплатити 1445 грн, а за порушення, що призвело до ДТП - 850 грн.

За їзду без прав пропонують ввести штраф в 425 грн, якщо ж у водія прав немає зовсім - 3,4 тисячі грн. Водіїв, які були позбавлені прав, будуть штрафувати на 20,4 тисяч грн.

Якщо водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, йому буде загрожувати штраф в розмірі 17 тисяч грн (зараз 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року - 34 тисячі грн з позбавленням прав на три роки. Якщо водій за подібним порушенням попадеться в третій раз - штраф 51 тисяча грн, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу.

Штрафи для пішоходів

Пішоходам, які переходять дорогу у недозволеному місці, загрожує штраф у 255 грн (раніше був 51 грн). За порушення ПРАВИЛ дорожнього руху велосипедистами штраф підвищать до 340 грн. За ці самі порушення, вчинені напідпитку - 680 грн, за створення аварійної ситуації - 850 грн.

Нагадаємо, даний законопроект був прийнятий в першому читанні в липні 2020 року.

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