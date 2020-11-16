Шмигаль зібрав мерів на онлайн-зустріч з приводу карантину на вихідних

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зібрав мерів на онлайн-зустріч. Вони обговорять карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 листопада.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в Кабміні.

На нараду запросили мерів міст обласного значення. Також на зустрічі присутні керівництво МОЗ та епідеміологи. Нарада присвячена карантину вихідного дня.

Зазначимо, ряд міст відмовились посилювати карантин на вихідних з 14 листопада. Зокрема, Львів, Одеса, Черкаси, Слов'янськ, Краматорськ. Голови цих міст пояснили це тим, що такий карантин неефективний і приносить значні наслідки для бюджету міста.

Нагадаємо, у Києві поліція припинила діяльність ресторану "Гавана", який працював в суботу з порушенням карантину вихідного дня. У закладі стався конфлікт журналіста і адміністрації.

Тим часом, в Україні відмінили адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний. Ввели обмеження на масові заходи, роботу кінотеатрів та громадського транспорту.