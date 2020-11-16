ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шмыгаль собрал мэров на онлайн-встречу по поводу карантина на выходных

Новина українською → Киев, Понедельник 16 ноября 2020 11:10
Шмыгаль собрал мэров на онлайн-встречу по поводу карантина на выходных Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль собрал мэров на онлайн-встречу. Они обсудят карантин выходного дня, который начал действовать с 14 ноября.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в Кабмине.

На совещание позвали мэров городов областного значения. Также на встрече присутствует руководство Минздрава и эпидемиологи. Совещание посвящено карантину выходного дня.

Отметим, ряд городов отказались усиливать карантин на выходных с 14 ноября. В частности, Львов, Одесса, Черкассы, Славянск, Краматорск. Главы этих городов объяснили это тем, что такой карантин неэффективен и приносит значительные последствия для бюджета города.

Напомним, в Киеве полиция прекратила деятельность ресторана "Гавана", который работал в субботу с нарушением карантина выходного дня. В заведении произошел конфликт журналиста и администрации.

Между тем, в Украине отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. Ввели ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика карантин Денис Шмыгаль
NEWS
В Украине вернули общенациональный карантин: что запрещено
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине вернули общенациональный карантин: что запрещено
DAILY
Слово за Радой: как власть намерена выходить из конституционного кризиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово за Радой: как власть намерена выходить из конституционного кризиса