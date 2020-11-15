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В Україні зафіксували майже тисячу порушень карантину за добу

Новость на русском → Україна, Неділя 15 листопада 2020 13:47
В Україні зафіксували майже тисячу порушень карантину за добу Фото: правоохоронці в масках (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Україні за добу зафіксували 999 порушень карантину. Найбільше - у Львівській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Національна поліція.

За добу було складено 990 адміністративних протоколів, а також відкрито дев'ять кримінальних справ за фактом порушення карантину. З них 390 у Львівській області, 209 - у Дніпропетровській, 128 - в Черкаській, 121 - в Києві, 84 - в Київській області та 74 - в Тернопільській.

Поліція перевірила понад 17 тисяч суб'єктів господарювання, і зупинила діяльність 1355 закладів, яким заборонено працювати у вихідні дні. З них 891 - це заклади торговельного та побутового обслуговування, 416 - громадського харчування, 21 - дискотеки і нічні клуби, 18 - спортивні зали, фітнес-центри та басейни, 6 - ТРЦ, 3 - заклади розміщення осіб (крім готелів).

В Україні зафіксували майже тисячу порушень карантину за добу

Нагадаємо, у Києві поліція припинила діяльність ресторану "Гавана", який працював в суботу з порушенням карантину вихідного дня. У закладі стався конфлікт журналіста і адміністрації.

Також, в Україні за минулу добу підтвердили 10 681 новий випадок коронавіруса. Серед них заразилися 420 дітей і 391 медпрацівник.

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