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В Україні черговий антирекорд по коронавірусу: 5804 нових випадки

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 жовтня 2020 08:53
В Україні черговий антирекорд по коронавірусу: 5804 нових випадки Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні виявили спалах нових випадків COVID-19, за минулу добу заразились 5804 людини. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Одеській, Тернопільській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Найбільш складна ситуація в Харківській області (+630), Києві (+567), Одеській області (+403), Тернопільській області (+305), Хмельницькій області (+330), Донецькій області (+254), Полтавській області (+236).

Вчора Україна перетнула позначку в 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. В МОЗ та ВОЗ прогнозують, що кількість заражених буде тільки зростати.

Станом на сьогодні, в Україні підтверджено 250 538 випадків коронавірусу, 4 779 смертельних випадків (+89), 110 650 одужавших (+2 417).

Зазначимо, в чотирьох областях України більш ніж на 70% заповнені лікарняні ліжка.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що країна зараз не може піти тим шляхом, що пішли європейські країни в питанні посилення карантину.

Джерела РБК-Україна в Кабміні повідомляли, що поки влада не розглядає питання введення нового локдауна.

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