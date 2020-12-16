Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини до України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) прискорити поставки вакцини від COVID до України. Мова йде про поставки в рамках глобального механізму COVAX.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі за підсумками зустрічі Шмигаля з директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Гансом Клюге.

За словами Шмигаля, Україна виступає за рівномірний розподіл вакцин в дусі глобальної солідарності. Він також зазначив, що сьогодні розробка безпечних і ефективних вакцин є шляхом виходу з пандемії.

"Україна є учасником ініціативи Глобального фонду COVAX, завдяки чому ми очікуємо отримати необхідну кількість вакцин в першому кварталі наступного року. У той же час ми були б вдячні за допомогу в отриманні певної кількості вакцин швидше", - заявив Шмигаль.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я є одним із засновником COVAX. Дана ініціатива покликана забезпечити вакцинами бідні країни. Очікується, що до кінця 2021 року бідні країни отримають 2 млрд доз для вакцинації не менше 20% населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ розраховує отримати вакцину від COVID-19 вже в лютому.

До цього Україна обговорила з ВООЗ співпрацю у боротьбі з пандемією COVID-19.