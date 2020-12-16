UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шмыгаль просит ВОЗ ускорить поставки COVID-вакцины в Украину

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль просит Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить поставки вакцины от COVID в Украину. Речь идет о поставках в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам встречи Шмыгаля с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

По словам Шмыгаля, Украина выступает за равномерное распределение вакцин в духе глобальной солидарности. Он также отметил, что сегодня разработка безопасных и эффективных вакцин является путем выхода из пандемии.

"Украина является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему мы ожидаем получить необходимое количество вакцин в первом квартале следующего года. В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин быстрее", - заявил Шмыгаль.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения является одним из основателем COVAX. Данная инициатива призвана обеспечить вакцинами бедные страны. Ожидается, что до конца 2021 года бедные страны получат 2 млрд доз для вакцинации не менее 20% населения.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав рассчитывает получить вакцину от COVID-19 уже в феврале.

До этого Украина обсудила с ВОЗ сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗВакцинаCOVID-19