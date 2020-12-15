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МОЗ розраховує отримати вакцину від COVID-19 вже в лютому

Новость на русском → Київ, Вівторок 15 грудня 2020 19:49
МОЗ розраховує отримати вакцину від COVID-19 вже в лютому Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що зараз на завершальній стадії знаходяться переговори з декількома виробниками вакцин від коронавірусу. І він розраховує, що перші партії доз Україна отримає в лютому 2021 року.

Про це Степанов заявив в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, за глобальною ініціативою COVAX Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини в першому півріччі.

"Ми розраховуємо, що перші вакцини отримаємо вже в першому кварталі 2021 року. Зараз ми робимо все можливе, щоб перші дози в Україні з'явилися в лютому", - заявив Степанов.

При цьому він додав, що вакциною в першу чергу будуть вакциновані ті категорії населення, які Міністерство охорони здоров'я може "дуже чітко проконтролювати". Зокрема, медпрацівники, військовослужбовці, працівники сфери освіти.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна зможе отримати перші дози вакцини від коронавірусу у другому кварталі наступного року.

Крім того, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що розглядається питання забезпечення безкоштовною вакциною від COVID всіх українців, а не тільки групи ризику.

РБК-Україна стало відомо, що вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

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