МОЗ розраховує отримати вакцину від COVID-19 вже в лютому

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що зараз на завершальній стадії знаходяться переговори з декількома виробниками вакцин від коронавірусу. І він розраховує, що перші партії доз Україна отримає в лютому 2021 року.

Про це Степанов заявив в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, за глобальною ініціативою COVAX Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини в першому півріччі.

"Ми розраховуємо, що перші вакцини отримаємо вже в першому кварталі 2021 року. Зараз ми робимо все можливе, щоб перші дози в Україні з'явилися в лютому", - заявив Степанов.

При цьому він додав, що вакциною в першу чергу будуть вакциновані ті категорії населення, які Міністерство охорони здоров'я може "дуже чітко проконтролювати". Зокрема, медпрацівники, військовослужбовці, працівники сфери освіти.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна зможе отримати перші дози вакцини від коронавірусу у другому кварталі наступного року.

Крім того, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що розглядається питання забезпечення безкоштовною вакциною від COVID всіх українців, а не тільки групи ризику.

РБК-Україна стало відомо, що вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.