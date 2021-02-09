RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шмигаль і президент Євроради обговорили асоціацію України з ЄС

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. В ході зустрічі вони обговорили асоціацію України з Євросоюзом.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Популярні новини
Україна буде знімати обмеження для тих, хто зробив щеплення від COVID, - Зеленський 08 лютого 2021
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу" 08 лютого 2021
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію 08 лютого 2021
Проект про примусове відселення росіян не суперечить праву ЄС, - комітет ВР 05 лютого 2021
Тимошенко - єдиний кандидат у прем'єр-міністри з конкретною програмою, - експерт 08 лютого 2021
В Україні створять Центр протидії дезінформації 06 лютого 2021
Зеленський: ми нікому не дамо приватизувати російську мову 05 лютого 2021
Данілов про санкції проти трьох каналів: скасувати вже неможливо 05 лютого 2021
Аваков: коли заборонили "канали Медведчука", почалося звільнення Донбасу і Криму 05 лютого 2021
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною 09 лютого 2021

Так, в ході переговорів Шмигаль заявив, що Україна розраховує на узгодження конкретних термінів для запуску процесу досягнення цілей щодо Угоди про асоціацію з ЄС.

За його словами, Україна очікує, що засідання Ради асоціації забезпечить прогрес у подальшому розвитку економічної інтеграції України в ЄС.

"Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України в ЄС, а роботу з імплементації - як основу для тісного зшивання наших економік і ринків", - заявив Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що одним із пріоритетів України є початок діалогу щодо оновлення програми щодо поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

"Це буде сприяти подальшому розвитку двосторонньої торгівлі, а також посилить секторальні положення Угоди", - зазначив прем'єр.

Він також відзначив цінність початку офіційного діалогу з ЄС щодо "зеленої" трансформації України та узгодження української політики з Європейським зеленим курсом.

"Україна віддана подальшої інтеграції енергетичних ринків з ЄС, імплементації реформ у сфері енергетики з метою виконання зобов'язань по наближенню українського законодавства у сфері енергетики до законодавства ЄС", - підкреслив він.

Крім того, український прем'єр подякував Шарлю Мішелю і Євросоюз за підтримку цілей створення "Кримської платформи".

"Ми очікуємо, що Євросоюз активно включиться в установчого саміту платформи який запланований на серпень 2021 в Києві", - додав він.

Нагадаємо, раніше президенти Ради Європи і Єврокомісії анонсували всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС.

Раніше повідомлялося, що в листі до президента Володимира Зеленського лідери Ради Європи і Єврокомісії пообіцяли, що ЄС допоможе Україні з доступом до вакцин від коронавірусу. ЄС робить кроки, щоб Україна якнайшвидше отримала доступ до вакцин від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзассоциацияШарль МишельДенис Шмигаль
Читайте також
Санкції проти Росії: ЄС вже в лютому почне підготовку нових заходів
Боррель: політичний діалог з Росією зайшов у глухий кут
Прогноз погоди