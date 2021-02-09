Шмигаль і президент Євроради обговорили асоціацію України з ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. В ході зустрічі вони обговорили асоціацію України з Євросоюзом.
Так, в ході переговорів Шмигаль заявив, що Україна розраховує на узгодження конкретних термінів для запуску процесу досягнення цілей щодо Угоди про асоціацію з ЄС.
За його словами, Україна очікує, що засідання Ради асоціації забезпечить прогрес у подальшому розвитку економічної інтеграції України в ЄС.
"Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України в ЄС, а роботу з імплементації - як основу для тісного зшивання наших економік і ринків", - заявив Шмигаль.
Прем'єр також зазначив, що одним із пріоритетів України є початок діалогу щодо оновлення програми щодо поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
"Це буде сприяти подальшому розвитку двосторонньої торгівлі, а також посилить секторальні положення Угоди", - зазначив прем'єр.
Він також відзначив цінність початку офіційного діалогу з ЄС щодо "зеленої" трансформації України та узгодження української політики з Європейським зеленим курсом.
"Україна віддана подальшої інтеграції енергетичних ринків з ЄС, імплементації реформ у сфері енергетики з метою виконання зобов'язань по наближенню українського законодавства у сфері енергетики до законодавства ЄС", - підкреслив він.
Крім того, український прем'єр подякував Шарлю Мішелю і Євросоюз за підтримку цілей створення "Кримської платформи".
"Ми очікуємо, що Євросоюз активно включиться в установчого саміту платформи який запланований на серпень 2021 в Києві", - додав він.
Нагадаємо, раніше президенти Ради Європи і Єврокомісії анонсували всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС.
Раніше повідомлялося, що в листі до президента Володимира Зеленського лідери Ради Європи і Єврокомісії пообіцяли, що ЄС допоможе Україні з доступом до вакцин від коронавірусу. ЄС робить кроки, щоб Україна якнайшвидше отримала доступ до вакцин від COVID-19.