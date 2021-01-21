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ЄС анонсував всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію

Новость на русском → Київ, Четвер 21 січня 2021 21:15
ЄС анонсував всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію Фото: Володимир Зеленський та Шарль Мішель (twitter.com/eucopresident)
Автор: Дмитро Левицький

Президенти Ради Європи та Єврокомісії - Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн - анонсували всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС. Перегляд угоди розпочнеться вже у 2021 році.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Про плани щодо перегляду Угоди про асоціацію лідери ЄС сповістили українського президента Володимира Зеленського в листі за підсумками 22-го саміту Україна-ЄС, який відбувся 6 жовтня 2020 року.

Водночас керівники Ради Європи та Єврокомісії розраховують на початок поглибленої співпраці між Україною та ЄС.

"Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах. Готується до підписання вже найближчим часом угода про спільний авіаційний простір. Розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС у контексті майбутньої угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції", - розповіли в ОП.

Нагадаємо, у листі до Зеленського лідери Ради Європи та Єврокомісії пообіцяли, що ЄС допоможе Україні з доступом до вакцин від коронавірусу. ЄС робить кроки, щоб Україна якнайшвидше отримала доступ до вакцин від COVID-19.

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