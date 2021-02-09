Шмыгаль и президент Евросовета обсудили ассоциацию Украины с ЕС

Так, в ходе переговоров Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на согласование конкретных сроков для запуска процесса достижения целей по Соглашению об ассоциации с ЕС.

По его словам, Украина ожидает, что заседание Совета ассоциации обеспечит прогресс в дальнейшем развитии экономической интеграции Украины в ЕС.

"Мы рассматриваем Соглашение об ассоциации как инструмент интеграции Украины в ЕС, а работу по ее имплементации - как основу для тесного сшивания наших экономик и рынков", - заявил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что одним из приоритетов Украины является начало диалога по обновлении программы по углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

"Это будет способствовать дальнейшему развитию двусторонней торговли, а также усилит секторальные положения Соглашения", - отметил премьер.

Он также отметил ценность начала официального диалога с ЕС по "зеленой" трансформации Украины и согласования украинской политики с Европейским зеленым курсом.

"Украина предана дальнейшей интеграции энергетических рынков с ЕС, имплементации реформ в сфере энергетики с целью выполнения обязательств по приближению украинского законодательства в сфере энергетики к законодательству ЕС", - подчеркнул он.

Кроме того, украинский премьер поблагодарил Шарлю Мишелю и Евросоюз за поддержку целей создания "Крымской платформы".

"Мы ожидаем, что Евросоюз активно включится в учредительного саммита платформы который запланирован на август 2021 в Киеве", - добавил он.