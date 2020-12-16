ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шмыгаль предложит кандидатуры новых министров энергетики и образования

Новина українською → Киев, Среда 16 декабря 2020 14:39
Шмыгаль предложит кандидатуры новых министров энергетики и образования Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время представит новых кандидатов на должность министров энергетики и образования. Ранее Верховная рада ограничила функции исполняющих обязанности министров.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

Отметим, Министерством энергетики сейчас управляет временно исполняющий обязанности министра Юрий Бойко, Минобразованием - врио министра Сергей Шкарлет.

"В ближайшее время планируются новые назначения по нескольким министерствам. Для усиления нашей команды недавно, в частности Верховная Рада, приняла законопроект, который ограничивает функционал и работу исполняющих обязанности министров. Мы не можем оставить такие важные отрасли как энергетика и образование без полноценного управления. Поэтому я буду предлагать кандидатуры соответствующих министров", - сказал Шмыгаль.

Напомним, парламент может назначить новых министров образования, энергетики, а также сменить министра по делам ветеранов на заседании 17-18 декабря.

Также РБК-Украина писало, что в "Слуге народа" рассказали, кто может возглавить эти ведомства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины Минэнерго Минобразования Денис Шмыгаль
NEWS
У Зеленского рассказали, будут ли судить украинских военных в Гааге
Олег Черныш, Анастасия Рокитна У Зеленского рассказали, будут ли судить украинских военных в Гааге
DAILY
Гаага ждет. Что означает решение Международного уголовного суда по Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага ждет. Что означает решение Международного уголовного суда по Украине