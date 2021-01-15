Шмигаль: підписано контракти на мільйони доз COVID-вакцин, прищепитися зможуть всі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна підписала контакти на поставку мільйон доз вакцин від коронавірусу. До кінця року вакцинуються всі бажаючі.

Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, найближчим часом Україна отримає більше 8 доз вакцин в рамках програми COVAX.

"Україна фактично на сьогодні підписала контракти на дуже багато... це мільйони доз вакцин, яких буде достатньо, щоб провакцинувати всіх бажаючих в цьому році", - заявив Шмигаль.

Раніше в МОЗ говорили, що в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Це може бути вакцина Pfizer/BioNTech.

Також РБК-Україна повідомило, що країна може передати закупівлі вакцин від COVID-19 міжнародним посередникам. Їхні послуги коштують в середньому 5% від суми контракту.

Минулого тижня в "Медзакупівлях" заявили, що робота державного підприємства заблокована. ДП звернулося до Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я.