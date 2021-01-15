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Шмыгаль: подписаны контракты на миллионы доз COVID-вакцин, привиться смогут все

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна подписала контакты на поставку миллион доз вакцин от коронавируса. До конца года вакцинируются все желающие.

Об этом он заявил в эфире "Сниданка с 1+1".

По его словам, в ближайшее время Украина получит более 8 доз вакцин в рамках программы COVAX.

"Украина фактически на сегодня подписала контракты на очень много... это миллионы доз вакцин, которых будет достаточно, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году", - заявил Шмыгаль.

Ранее в Минздраве говорили, что в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить вакцину от коронавируса, которая требует хранения от -20 до -80 градусов по Цельсию. Это может быть вакцина Pfizer/BioNTech.

Также РБК-Украина сообщало, что страна может передать закупки вакцин от COVID-19 международным посредникам. Их услуги стоят в среднем 5% от суммы контракта.

На прошлой неделе в "Медзакупках" заявили, что работа государственного предприятия заблокирована. ГП обратилось к Кабинету министров и Министерству здравоохранения.

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Новости Украины ВакцинаДенис Шмыгаль