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Шмыгаль об отказе городов усиливать карантин: у мэров нет таких полномочий

Новина українською → Киев, Пятница 13 ноября 2020 14:17
Шмыгаль об отказе городов усиливать карантин: у мэров нет таких полномочий Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства. Он заявил, что карантин выходного дня должны ввести на всей территории Украины.

Об этом он заявил на совещании, передает пресс-служба правительства.

Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19.

"Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных ", - заявил он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

Отметим, в Черкассах провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение не вводить карантин выходного дня в городе.

Вместе с тем, Львов, Ровно, Черкассы отказываются вводить карантин выходного дня.

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