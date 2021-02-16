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Шарія оголосять у розшук, якщо він не з'явиться на допит до СБУ

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 17:26
Шарія оголосять у розшук, якщо він не з'явиться на допит до СБУ Фото: Анатолій Шарій (facebook com anatolijsharij)
Автор: Олег Черниш

Блогер Анатолій Шарій буде оголошений в розшук, якщо не з'явиться на допит до Служби безпеки України 22 лютого. Дані про можливий запит на екстрадицію поки не розголошуються.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в СБУ.

"Рішення про оголошення в розшук Анатолія Шарія буде прийнято в разі його неявки на допит 22 лютого", - зазначило джерело.

У той же час додаткові деталі, у тому числі про можливу екстрадицію блогера з Іспанії, не розголошуються в інтересах досудового розслідування.

У той же час, представник СБУ зазначив, що підозру і виклик на допит було відправлено Шарію на електронну пошту і в месенджери. Крім того, йому зателефонували на мобільний телефон.

Зазначимо, сьогодні СБУ оголосила йому про підозру у державній зраді, а також у дискримінації громадян.

Нагадаємо, навесні 2020 року Шарія зняли з розшуку за рішенням Солом'янського районного суду Києва. Його розшукували з 2012 року за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Останнім часом Шарій також позиціонує себе як політик. На минулих виборах до Верховної ради "Партія Шарія" набрала менше 3%, але після місцевих виборів його представники отримали місця у місцевих радах.

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